Предотвращена атака ВСУ по России с воздуха

Минобороны России: в Белгородской области уничтожен еще один беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в 16:30 по московскому времени дежурные военные сбили над территорией Белгородской области еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее Минобороны России также заявило об уничтожении двух украинских беспилотников в Белгородской области около 10:00 и 11:25. Дроны сбиты при помощи средств ПВО.

Кроме того, 30 сентября губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка, повредив частный крышу частного дома и окна еще двух строений. Также дрон-камикадзе атаковал объект торговли в Вязовом, повредив вход и фасад. Информация о пострадавших не поступала.