Президент Узбекистана назвал самой благородной профессию учителя после избиения школьника

Мирзиёев назвал самой благородной профессию учителя после избиения школьника

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал образование наиболее актуальной из всех сфер, а профессию учителя — самой благородной среди всех профессий. Его слова передает Telegram-канал МИД республики «Дунё».

Президент принял участие в торжественной церемонии в честь Дня учителей и наставников и вручил награды работникам сферы образования.

Ранее стало известно, что в одной из школ Узбекистана проверят сообщения о якобы постоянном насилии в отношении русскоговорящих учеников. Детский омбудсмен республики обещала заняться проверкой в учебном заведении, в котором ученики седьмого класса часто избивают школьников, не знающих узбекского языка.

До этого в Узбекистане учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском. Сообщается, что ребенок не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает.