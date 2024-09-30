Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 30 сентября 2024Бывший СССР

Президент Узбекистана назвал самой благородной профессию учителя после избиения школьника

Мирзиёев назвал самой благородной профессию учителя после избиения школьника
Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал образование наиболее актуальной из всех сфер, а профессию учителя — самой благородной среди всех профессий. Его слова передает Telegram-канал МИД республики «Дунё».

Президент принял участие в торжественной церемонии в честь Дня учителей и наставников и вручил награды работникам сферы образования.

Ранее стало известно, что в одной из школ Узбекистана проверят сообщения о якобы постоянном насилии в отношении русскоговорящих учеников. Детский омбудсмен республики обещала заняться проверкой в учебном заведении, в котором ученики седьмого класса часто избивают школьников, не знающих узбекского языка.

До этого в Узбекистане учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском. Сообщается, что ребенок не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Большой спас отряд от украинской «Бабы Яги»

      Мужчина представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Египте

      Соратник Кадырова заявил о выдавливании украинских войск из Курской области

      Названы способы избежать рисков при покупке квартиры в новостройке

      Предсказано будущее экономики России на три года

      В США заработал новый сервис Starlink

      Получивший рекордный убыток «Газпром» добился снижения налогов

      Сийярто призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии

      Звезда нового «Супермена» рассказал о трудностях подготовки к главной роли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше