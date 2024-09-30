В Узбекистане проверят школу после сообщений об избиении русскоговорящих

В школе Узбекистана проверят сообщения о насилии в отношении русскоговорящих

В одной из школ Узбекистана проверят сообщения о якобы постоянном насилии в отношении русскоговорящих учеников. Об этом сообщила детский омбудсмен республики Сурайе Рахмонова, пишет РИА Новости.

По сообщениям российских СМИ, ученики седьмого класса в школе №1 города Джизак часто избивают школьников, не знающих узбекского языка. Детский омбудсмен республики обещала заняться проверкой в этом учебном заведении.

«К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», — сообщила Рахмонова.

25 сентября в столице Узбекистана учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие на русском языке. Этот инцидент вызвал дипломатический скандал между Москвой и Ташкентом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила у Узбекистана разъяснений на этот счет. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров позже ответил на это словами «было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах».

27 сентября заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на ответ Кадирова. «Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — заявил сенатор.