В Узбекистане призвали МИД России «заниматься своими делами»

Вице-спикер парламента Узбекистана предложил МИД РФ заниматься своими делами

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка.

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — заявил Кадиров.

По его мнению, реакция российских властей является попыткой «поднять шум на пустом месте».

Ранее сообщалось, что Россотрудничество попросит российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте.

25 сентября издание Gazeta.uz сообщило об избиении учительницей ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана после избиения школьника.

Позже МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову. Такая реакция последовала после публикации в Telegram-канале вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова с призывом к МИД России «заниматься своими делами» в связи с делом учительницы.