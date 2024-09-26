Избившей школьника учительнице из Ташкента захотели запретить въезд в Россию

Примаков: Россотрудничество хочет запретить въезд избившей школьника учительнице

Россотрудничество попросит российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте. Об этом заявил глава агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Ни данная особь, ни ее близкие родственники никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя», — написал Примаков.

Также Россотрудничество хочет применить схожие меры по отношению к любому другому участнику инцидента, поддерживающему избиение школьника, в том числе к руководству учебного заведения, если оно будет покрываться или не встретит адекватного административного ответа.

25 сентября издание Gazeta.uz сообщило об избиении учительницей ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана после избиения школьника.

Позже МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову. Такая реакция последовала после публикации в Telegram-канале вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова с призывом к МИД России «заниматься своими делами» в связи с делом учительницы.