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22:07, 26 сентября 2024Путешествия

Избившей школьника учительнице из Ташкента захотели запретить въезд в Россию

Примаков: Россотрудничество хочет запретить въезд избившей школьника учительнице
Евгений Примаков

Евгений Примаков. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россотрудничество попросит российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте. Об этом заявил глава агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Ни данная особь, ни ее близкие родственники никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя», — написал Примаков.

Также Россотрудничество хочет применить схожие меры по отношению к любому другому участнику инцидента, поддерживающему избиение школьника, в том числе к руководству учебного заведения, если оно будет покрываться или не встретит адекватного административного ответа.

25 сентября издание Gazeta.uz сообщило об избиении учительницей ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана после избиения школьника.

Позже МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову. Такая реакция последовала после публикации в Telegram-канале вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова с призывом к МИД России «заниматься своими делами» в связи с делом учительницы.

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      Марина Совина
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