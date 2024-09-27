В России отреагировали на призыв Узбекистана к Москве «заниматься своими делами»

Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины после призыва к РФ заниматься собой

Межнациональные отношения — история очень тонкая, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России «заниматься своими внутренними делами» на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка.

«Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение», — прокомментировал Климов.

Сенатор отметил, что есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой.

Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

«Такого рода инциденты — питательная почва для этого. Я не думаю, что эта учительница, которую учителем трудно назвать после этого, думала о каких-то геополитических историях. Скорее всего, сказывается какой-то бытовой фактор. Так что давайте посмотрим, каким образом по официальным каналам мы сможем этот вопрос урегулировать», — добавил он.

Также Климов рассказал, что по информации, опубликованной в СМИ, глава МИД Сергей Лавров в Нью-Йорке должен встретиться со своим узбекским коллегой.

«Как прозвучала информация, как раз обсуждаются межнациональные темы», — сообщил сенатор.

То, что мы эту тему держали, держим и будем держать в части защиты прав наших соотечественников — это то, что закреплено нашей Конституцией Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка. По его мнению, реакция российских властей является попыткой «поднять шум на пустом месте».

25 сентября издание Gazeta.uz сообщило об избиении учительницей ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана после произошедшего.