Путин наградил бывшего посла Армении

Путин наградил орденом Дружбы бывшего посла Армении Арутюняна

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы бывшего посла Армении Вагаршака Арутюняна. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Арменией наградить орденом Дружбы Вагаршака Арутюняна Варназовича, гражданина Республики Армения», — сообщается в документе.

Экс-министр обороны страны Вагаршак Арутюнян занимал должность посла в России с 2022 года. 15 августа 2024 года президент республики Ваагн Хачатурян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна своим указом назначил новым чрезвычайным и полномочным послом Армении Гургена Арсеняна. До этого он был депутатом четырех созывов парламента республики, а также занимался предпринимательской деятельностью.

