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10:55, 15 августа 2024Бывший СССР

Президент Армении назначил нового посла в России

Президент Армении назначил Гургена Арсеняна новым послом в России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ереван назначил Гургена Арсеняна новым послом Армении в России. Соответствующий указ подписал президент республики Ваагн Хачатурян, документ опубликован на сайте главы государства.

В указе говорится, что Арсенян был назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в России по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна. До этого он был депутатом четырех созывов парламента республики, а также занимался предпринимательской деятельностью.

Ранее должность дипломатического представителя Армении в России занимал экс-министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

В начале июня в России опровергли слухи об ухудшении отношений с Арменией. В Москве сообщили, что Ереван остается союзником и стратегическим партнером.

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      Екатерина Грищенко
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