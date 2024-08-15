Президент Армении назначил нового посла в России

Президент Армении назначил Гургена Арсеняна новым послом в России

Ереван назначил Гургена Арсеняна новым послом Армении в России. Соответствующий указ подписал президент республики Ваагн Хачатурян, документ опубликован на сайте главы государства.

В указе говорится, что Арсенян был назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в России по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна. До этого он был депутатом четырех созывов парламента республики, а также занимался предпринимательской деятельностью.

Ранее должность дипломатического представителя Армении в России занимал экс-министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

В начале июня в России опровергли слухи об ухудшении отношений с Арменией. В Москве сообщили, что Ереван остается союзником и стратегическим партнером.