В России опровергли слухи об ухудшении отношений с Арменией

Замглавы МИД России Гаузин: отношения между Россией и Арменией не ухудшились

Вызванный в Москву для консультаций российский посол в Армении скоро вернется в Ереван, речь о понижении уровня дипломатических отношений между странами не идет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Гаузин, пишет РИА Новости.

«Посол был вызван для консультаций, он не был отозван. Россия и Армения это союзники, стратегические партнеры», — сказал дипломат.

По его словам, вызов посла для консультаций — это обычная практика.

Он также добавил, что между странами бывают разночтения, но это не означает, что Армения и Россия понижают уровень своих отношений.

Ранее эксперт оценил роль России в переговорах Азербайджана и Армении. По его словам, Москва останется посредником в переговорах между странами, несмотря на переход обоеих на двусторонний формат обсуждения.