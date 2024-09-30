Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 30 сентября 2024Забота о себе

Россиян научили правильно справляться с тошнотой

Гастроэнтеролог Логинов призвал избегать жирной и острой пищи при тошноте

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

При тошноте, которая обычно предшествует рвоте, необходимо избегать сильных запахов, жирной и острой пищи, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов. В комментарии «Ленте.ру» он научил россиян справляться с этим неприятным состоянием правильно.

Ароматная и жирная пища способна ухудшить состояние тошноты, предупредил врач. В связи с этим он призвал временно отказаться от нее. При чувстве голода допустимо употреблять лишь легкие закуски, например, крекеры.

Также человеку при приступе тошноты следует успокоиться и стараться глубоко дышать, чтобы привести нервную систему в порядок — это позволит снизить интенсивность проявления неприятного состояния. Отдых также способствует снятию неприятных симптомов, добавил гастроэнтеролог. При этом, по его словам, необходимо лечь на бок или расположиться полулежа, чтобы уменьшить давление на желудок.

Для улучшения состояния важно восполнять потерю жидкости. Для этого нужно небольшими глотками пить воду или электролитные напитки

Владимир Логиновгастроэнтеролог

К немедикаментозным средствам, употребление которых может облегчить тошноту, Логинов отнес имбирь и мяту. Их можно употреблять с чаем или в виде леденцов. «Наконец, если ничего не помогает, есть множество лекарственных препаратов от тошноты, в том числе безрецептурных. Однако перед их использованием лучше проконсультироваться с врачом», — подвел итог собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Тебя грызут изнутри» Тысячи россиян уверены, что умирают от таинственной болезни. Почему врачи не могут им помочь?
«Тебя грызут изнутри»Тысячи россиян уверены, что умирают от таинственной болезни. Почему врачи не могут им помочь?
11 марта 2024
Жара — время пищевых отравлений. Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
Жара — время пищевых отравлений.Что обязательно надо знать, чтобы не отравиться летом?
6 июля 2024

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала об опасности употребления пива. Врач обратила внимание россиян на то, что пиво часто воспринимается как легкий алкогольный напиток из-за низкого содержания в нем спирта по сравнению, например, с водкой.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к россиянам по поводу СВО

      Невролог назвала разницу между мигренью и головной болью

      Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

      В Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

      58-летняя Холли Берри снялась топлес

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Россиянам предложили купить слона

      В подвале жилого дома поселился дикий медведь и начал активно испражняться

      Решена многолетняя биологическая загадка

      Российские военные перерезали трассу из Селидово в Курахово в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше