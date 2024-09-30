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13:09, 30 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали одну из опасностей юаня

Депутат Кирьянов: не стоит покупать юани для хранения сбережений

Фото: Florence Lo / Reuters

Есть серьезные причины не покупать юани для хранения сбережений или в качестве инвестиционной валюты. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов, его цитирует НСН.

Депутат обосновал эту точку зрения тем, что юань не является свободно конвертируемой валютой. Она жестко регулируется властями КНР, которые не будут ориентироваться на потребности россиян, определяя ее курс.

По итогам последнего месяца лета доля юаня в международных платежах снизилась с 4,74 до 4,69 процента. Китайская валюта, как и прежде, занимает четвертое место. На третьем расположился фунт стерлингов, а на втором — евро. На первом месте доллар. Его доля выросла с 47,81 процента в июле до 49,07 в августе.

Экономист Михаил Беляев считает, что юань трудно рассматривать как инструмент приумножения денег.

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