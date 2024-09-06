Экономист оценил целесообразность вложений в валюту

Экономист Беляев: сейчас нет никакого смысла вкладываться в валюту

Сейчас нет никакого смысла вкладываться в валюту, если вы не ездите регулярно за границу и вам не нужно, чтобы она всегда была под рукой, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Целесообразность инвестиционного инструмента он оценил в беседе с «Лентой.ру».

По мнению аналитика, у валюты сейчас нет никаких преимуществ перед рублем ни с точки зрения прироста средств, ни с точки зрения их сохранности.

«С точки зрения приумножения своих денег рассматривать юань трудно, потому что ты должен выбрать ту валюту, по отношению к которой курс рубля будет падать, а таких сейчас нет. Рубль достаточно стабильный по отношению ко всем остальным валютам. И мы можем спрогнозировать, что в течение достаточно длительного времени, квартала или полугода он будет стабильный, поэтому вы не выиграете ничего», — поделился Беляев.

В качестве актива, который может поспособствовать сохранению капитала, эксперт выделил лишь юань, так как это регулируемая государством и достаточно стабильная валюта. Доллар и евро он счел токсичными, а остальные экзотические валюты — мало предсказуемыми.

При нынешних высоких ставках по банковским вкладам ничего не надо выдумывать с валютами для простого инвестора, которые не искушен операциями на фондовом рынке. Банковский вклад и успокоиться Михаил Беляев экономист

Ранее основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев предупредил россиян о том, что, вложившись в экзотические валюты, можно потерять в итоговой доходности.

