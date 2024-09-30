Рост цен в Германии замедлился до минимума с февраля 2021 года

Destatis: инфляция в Германии замедлилась до 1,8 процента в сентябре

По итогам сентября темпы роста потребительских цен в Германии замедлились до 1,8 процента в годовом выражении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

Для сравнения, в августе годовая инфляция в Германии, являющейся крупнейшей экономикой еврозоны, составляла два процента. Таким образом, за первый месяц осени темпы роста потребительских цен в стране замедлились на 0,2 процентного пункта (п.п.).

Инфляция в Германии впервые с февраля 2021 года опустилась ниже целевого показателя, установленного руководством Европейского центробанка (ЕЦБ) для стран еврозоны на уровне в два процента. Как уточнили в Destatis, выполнить поставленную цель удалось в том числе благодаря снижению цен на энергоносители.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Eurostat сообщило, что по итогам августа годовая инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с июля 2021-го. За последний летний месяц темпы роста потребительских цен в регионе снизились на 0,4 п.п. — с 2,6 до 2,2 процента.