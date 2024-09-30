Стало известно о напугавшем американских летчиков Су-35

Летчиков США при отслеживании самолетов РФ над Аляской напугал маневр Су-35

Американских летчиков, отслеживавших российские самолеты над Аляской, напугал маневр Су-35, приводятся в Telegram-канале Fighterbomber слова генерала ВВС США Грегори Гийо.

По его словам, летчики отслеживали полет четырех российских военных самолетов вблизи Аляски 23 сентября. Они сочли небезопасным поведение пилота российского самолета Су-35С, сопровождавшего бомбардировщик Ту-95.

«Самолеты NORAD (Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки — прим. «Ленты.ру») совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски», — говорится в сообщении.

24 сентября стало известно, что NORAD отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. Самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.