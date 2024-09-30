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23:43, 30 сентября 2024Мир

Израиль призвал «не распространять слухи» о ситуации на границе с Ливаном

ЦАХАЛ призвала «не распространять слухи» о ситуации на границе с Ливаном

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Израильское армейское руководство потребовало от общественности «не распространять безответственные слухи» о возможных действиях войск на границе с Ливаном. Об этом заявил официальный представитель армии Даниэль Хагари, пишет ТАСС.

По его словам, в последние часы поступило много сообщений и слухов о действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном. Он призвал не передавать сообщения о деятельности израильских сил в связи с соображениями безопасности.

«Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что танки ЦАХАЛ вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана. Армия обороны Израиля начала разведывательные операции в Ливане.

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      Марина Совина
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