Израиль призвал «не распространять слухи» о ситуации на границе с Ливаном

ЦАХАЛ призвала «не распространять слухи» о ситуации на границе с Ливаном

Израильское армейское руководство потребовало от общественности «не распространять безответственные слухи» о возможных действиях войск на границе с Ливаном. Об этом заявил официальный представитель армии Даниэль Хагари, пишет ТАСС.

По его словам, в последние часы поступило много сообщений и слухов о действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном. Он призвал не передавать сообщения о деятельности израильских сил в связи с соображениями безопасности.

«Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что танки ЦАХАЛ вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана. Армия обороны Израиля начала разведывательные операции в Ливане.