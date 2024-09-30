Стали известны сроки возможного начала наземного вторжения Израиля в Ливан

WSJ: Израиль уже на этой неделе может начать наземное вторжение в Ливан

Израиль уже на этой неделе может начать масштабное наземное вторжение в Ливан. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, израильские спецподразделения проводят небольшие целевые рейды на юг Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные работы перед возможным более масштабным наземным вторжением, которое может произойти уже на этой неделе», — говорится в материале.

По информации газеты, израильская сторона в последние месяцы в рамках рейдов проникала в туннели ливанского движения «Хезболла», расположенные вблизи границы, для ослабления возможностей противника.

Не исключено, что время начала операции может измениться. Израиль находится под давлением США, которые пытаются убедить его отказаться от своих планов, рассказали источники издания.

«Пока не ясно, как долго Израиль намерен удерживать территорию, или будет ли вторжение больше похоже на серию более крупных рейдов», — подчеркивают авторы статьи. При этом, по мнению бывшего высокопоставленного израильского военного чиновника Амира Авиви, который продолжает получать информацию от оборонного ведомства страны, наземное вторжение Израиля неизбежно и рейды являются частью подготовки.

«Армия обороны Израиля провела большую подготовку к наземному вторжению. В целом, это всегда включает специальные операции. Это часть процесса», — отметил Авиви.

Ранее WSJ со ссылкой на израильских военных и чиновников сообщала, что Израиль, ликвидировав генсека «Хезболлы» Хасана Насраллу, надеялся ослабить влияние шиитского движения, а также избежать наземного конфликта в Ливане.