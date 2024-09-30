Страны Африки заинтересовались комплексами противодействия БПЛА из России

СТЦ: в Африке интересуются российскими комплексами противодействия БПЛА

Страны Африки интересуются российскими комплексами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил генконструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.

Специалист ссылается на данные компании «Рособоронэкспорт», которая отслеживает поступающие заказы. «По их данным, действительно, заказов очень много, предконтрактные и контрактные работы увеличились в два-три раза. В основном это страны Африки», — сказал Иванов.

По его словам, в настоящее время основными покупателями российских БПЛА выступают Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и Киргизия.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия на выставке Africa Aerospace & Defence 2024, которая с 18 по 22 сентября проходила в Претории (ЮАР), представила оборонную продукцию, в частности, БПЛА «Орион-Э» и разведывательные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30».