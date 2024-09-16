Россия представит в ЮАР оборонную продукцию

«Рособоронэкспорт»: Россия на выставке в ЮАР представит оборонную продукцию

Россия на выставке Africa Aerospace & Defence 2024, которая с 18 по 22 сентября пройдет в Претории (ЮАР), представит оборонную продукцию. Об этом со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщает «Интерфакс».

В ходе мероприятия российская сторона планирует показать свыше 250 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, большая часть которых имеет опыт реального применения.

В частности, на выставке будут показаны учебно-боевой Як-130, летательные беспилотники «Орион-Э» и S-350 «Скат», разведывательные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30», барражирующий боеприпас «Куб-Э», бронеавтомобили «Тайфун-К», ЗА-СпН «Титан», З-СТС «Ахмат», «Спартак» и «Тигр», санитарный автомобиль «Линза», радиопоглощающий материал «Накидка», патрульный корабль проекта 22160, катера и лодки типа БК-10 и БК-16, автоматы АК-15, АК-308 и АК-19.

Ранее компания на выставке Egypt International Airshow 2024 в Египте представила новую ракету ТКБ-1055 для поражения малоразмерных летательных беспилотников.