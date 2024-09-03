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10:02, 3 сентября 2024Наука и техника

«Рособоронэкспорт» представит антидроновую ракету в Египте

«Рособоронэкспорт» представит ракету ближнего перехвата ТКБ-1055 в Египте

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Компания «Рособоронэкспорт» «Ростеха» представит новую ракету, которая предназначена для поражения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на выставке Egypt International Airshow 2024 в Египте. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что в ходе выставки покажут боевые возможности российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М» по прикрытию объектов от ударов средствами воздушного нападения. «Для поражения малоразмерных БПЛА "Рособоронэкспорт" презентует новейшую зенитную управляемую ракету ближнего перехвата ТКБ-1055», — говорится в сообщении.

ЗРПК семейства «Панцирь» предназначены для ближнего прикрытия объектов от современных и перспективных средств воздушного нападения. Базовая версия комплекса несет пушки 2А38М калибра 30 миллиметров и ракеты.

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В июне в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что мини-ракеты комплексов «Панцирь», которые предназначены для борьбы с дронами, подтвердили свою эффективность в ходе испытаний.

В феврале стало известно, что испытания мини-ракеты завершат в 2024 году.

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      Даниил Иринин
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