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21:17, 30 сентября 2024Из жизни

Священника не смогли спасти после ночи секса и наркотиков в компании коллеги

В Бельгии пожилого священника арестовали после смерти коллеги от передозировки

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Бельгии 60-летнему священнику грозит тюрьма после ночи секса и наркотиков с коллегой из Великобритании. Об этом пишет CBS News.

69-летний священнослужитель, имя которого не называется, проводил вечер в компании коллеги в его доме недалеко от Антверпена. В какой-то момент пожилому британцу стало плохо, он потерял сознание, и около полуночи бельгийский священник вызвал скорую помощь. Парамедики не смогли его спасти.

Как выяснилось впоследствии, приятели вместе принимали экстази и другие наркотические вещества, а также занимались сексом. Предположительной причиной трагического исхода была передозировка.

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      Антонина Черташ
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