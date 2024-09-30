Священника не смогли спасти после ночи секса и наркотиков в компании коллеги

В Бельгии пожилого священника арестовали после смерти коллеги от передозировки

В Бельгии 60-летнему священнику грозит тюрьма после ночи секса и наркотиков с коллегой из Великобритании. Об этом пишет CBS News.

69-летний священнослужитель, имя которого не называется, проводил вечер в компании коллеги в его доме недалеко от Антверпена. В какой-то момент пожилому британцу стало плохо, он потерял сознание, и около полуночи бельгийский священник вызвал скорую помощь. Парамедики не смогли его спасти.

Как выяснилось впоследствии, приятели вместе принимали экстази и другие наркотические вещества, а также занимались сексом. Предположительной причиной трагического исхода была передозировка.

Выжившему священнику предъявлены обвинения в хранении и распространении наркотиков, которые повлекли за собой смерть. Мужчину арестовали, ему грозит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в Венгрии католического священника Герго Бесе, известного своими консервативными взглядами, уличили в участии в гей-вечеринках и съемках в порно. Бесе отстранили от служения.

