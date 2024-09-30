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11:21, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Телеведущая объявила о ликвидации лидера «Хезболлы» и заплакала в прямом эфире

Ведущая новостей на ливанском телеканале Аль-Маядин заплакала, объявляя о ликвидации генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Фрагмент прямого эфира доступен в соцсети X (бывшая Twitter).

Ведущая сообщила, что лидера ликвидировали в результате израильского авиаудара. Когда журналистка сообщала подробности, ее голос срывался из-за слез.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал атаку Израиля, повлекшую за собой кончину лидера «Хезболлы». Он заявил, что Ливан заставит Израиль заплатить за совершенное.

27 сентября стало известно, что армия Израиля нанесла серию ударов по штабу движения «Хезболла» в Ливане. Отмечалось, что целью атаки мог быть лидер движения. После этого «Хезболла» потеряла связь с лидером. 28 сентября представители движения подтвердили, что Насраллы не стало в результате ударов.

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