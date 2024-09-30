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18:03, 30 сентября 2024Наука и техника

ЦЕРН прекратит сотрудничество с российскими учеными

ЦЕРН прекратит сотрудничество с российскими учеными в ноябре из-за СВО

Фото: Zoonar.com / Cylonphoto / imago-images.de / Globallookpress.com

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество с российскими учеными из-за специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей организации.

«Расположенный в Швейцарии ЦЕРН, наиболее известный своими исследованиями в области физики элементарных частиц и Большим адронным коллайдером, не будет продлевать соглашение о сотрудничестве с Россией, которое истекает 30 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Представитель ЦЕРН подчеркнул, что из-за этого решения более 400 российских ученых не смогут сотрудничать с организацией. По его словам, совместную деятельность приостановили после начала СВО, а нынешнее решение стало «более формальным». Также организация прекратила сотрудничество с белорусскими физиками.

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Ранее в сентябре журнал Nature писал, что ЦЕРН откажет связанным с российскими организациями ученым в доступе к своим объектам с 1 декабря 2024 года. Ученые должны будут сдать французские и швейцарские виды на жительство.

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      Даниил Иринин
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