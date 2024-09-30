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23:15, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сотрудник военкомата избил мужчину при вручении повестки

На Украине сотрудника ТЦК оштрафовали за избиение мужчины при вручении повестки

Фото: Globallookpress.com

Садгорский районный суд города Черновцы на Украине оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (20,6 доллара) за то, что тот ударил мужчину при попытке вручить ему повестку. Об этом в Telegram пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на решение суда.

Как отметили журналисты, сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») при попытке вручить повестку вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил ладонью по затылку мужчины.

«Суд оштрафовал сотрудника ТЦК на 850 гривен за избиение мужчины во время попытки вручения повестки», — говорится в сообщении. Обвиняемый свою вину признал полностью.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины обяжет сотрудников ТЦК носить видеорегистраторы.

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      Марина Совина
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