На Украине сотрудник военкомата избил мужчину при вручении повестки

Садгорский районный суд города Черновцы на Украине оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (20,6 доллара) за то, что тот ударил мужчину при попытке вручить ему повестку. Об этом в Telegram пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на решение суда.
Как отметили журналисты, сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») при попытке вручить повестку вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил ладонью по затылку мужчины.
«Суд оштрафовал сотрудника ТЦК на 850 гривен за избиение мужчины во время попытки вручения повестки», — говорится в сообщении. Обвиняемый свою вину признал полностью.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины обяжет сотрудников ТЦК носить видеорегистраторы.