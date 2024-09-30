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14:05, 30 сентября 2024Бывший СССР

Украина решила защитить Ровенскую АЭС

Украина решила защитить Ровенскую АЭС после слов Зеленского об уничтожении ТЭС

Фото: Victor Korniyenko / Wikipedia

Украинская компания «Энергоатом» заключила контракт на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает издание «Наши деньги».

Отмечается, что решение было принято только после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в ООН об уничтожении всех теплоэлектростанций (ТЭС) и 80 процентов энергогенерации в стране. По данным газеты, в системе «Прозорро» с 22 по 28 сентября появилось 69 тысяч сообщений о закупках на общую сумму 16,18 миллиарда гривен (более 393 миллионов долларов).

В свою очередь 25 сентября компания «Энергоатом» заключила соглашение на сумму 509 миллионов гривен (более 12 миллионов долларов) для проектирования и строительства железобетонных П-образных сооружений для защиты больших трансформаторов на Ровенской АЭС.

Ранее экс-министр окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко заявил, что, если Вооруженные силы России атакуют подстанции около АЭС, которые передают электроэнергию в сеть, в стране наступит блэкаут. «Если они [подстанции] будут повреждены, то остановятся АЭС, последствия с точки зрения безопасности ядерной или радиационной неизвестны. Не говоря уже про блэкаут в Украине», — сказал бывший чиновник.

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      Алевтина Запольская
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