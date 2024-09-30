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17:30, 30 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии посадили дрон на границе с Литвой

Госпогранкомитет Белоруссии: пограничники посадили дрон на границе с Литвой

Фото: Janis Laizans / Reuters

Белорусские пограничники посадили дрон на границе с Литвой. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

Инцидент произошел 29 сентября в Вороновском районе. Уточняется, что беспилотник обнаружили в 100 метрах от границы военные Лидского погранотряда. Согласно заявлению Госпогранкомитета, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) принудительно посадили, применяя штатное вооружение.

В результате БПЛА изъяли, а против его владельцев начали административный процесс. Кроме того, правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы установить все детали произошедшего.

Ранее белорусский Госпогранкомитет сообщил, чтопольские силовики избили обратившегося к ним за помощью мигранта. Затем они выбросили его к границе с республикой. Иностранца нашли лежащим около калитки для животных в польском заграждении.

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      Кристина Есикова
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