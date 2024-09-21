Польские силовики избили и вытолкнули мигранта через калитку для животных в Белоруссию

Погранкомитет Белоруссии: польские силовики избили и выбросили мигранта

Польские силовики избили обратившегося к ним за помощью мигранта и выбросили его к границе с Белоруссией. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета.

Избитого и обессиленного иностранца гродненские пограничники обнаружили лежащим возле калитки для животных в польском заграждении. Пограничники оказали ему первую помощь, на носилках пострадавшего отправили в машину скорой помощи, которая доставила его в Свислочскую районную больницу.

Со слов иностранца, он обратился за помощью к европейским силовикам, которые проигнорировали его, избили и вытолкнули через калитку для животных в ограждении на белорусско-польской границе.

В августе кандидат в польские президенты Славомир Ментцен пообещал, что Войска охраны пограничья будут расстреливать мигрантов-нелегалов на границах Польши.