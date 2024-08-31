Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:54, 31 августа 2024Мир

Кандидат в польские президенты пообещал расстрелы мигрантов-нелегалов

Кандидат в президенты Польши Ментцен пообещал расстрелы мигрантов-нелегалов
Славомир Ментцен

Славомир Ментцен. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польские Войска охраны пограничья будут расстреливать мигрантов-нелегалов на границах Польши. Такое обещание в случае своего избрания на президентский пост сделал кандидат в польские президенты Славомир Ментцен на съезде своей партии. Трансляцию мероприятия ведет YouTube канал организации.

«Если кто-то постарается нелегально пересечь границу польского государства, в него надо просто стрелять», — ручался политик.

Славомир Ментцен — первый, кто официально баллотировался на пост президента Польши в ходе предстоящих в 2025 году выборов главы республики. Он же является председателем своей партии польской умеренно правой партии «Новая надежда».

В конце 2023 года нелегальные мигранты попытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии в районе Черемши. Погранслужба сообщила, что за сутки в страну попытались проникнуть 28 человек, в частности, граждане Египта, Ирана и Ирака.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

      Турция отказалась делать выбор между Евросоюзом и ШОС

      В Telegram перестала работать одна функция

      Кандидат в польские президенты пообещал расстрелы мигрантов-нелегалов

      Бывшая жена Погребняка нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей

      В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

      Дело возбудили после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии

      Беременную Марго Робби засняли в бикини на отдыхе

      Три преподавателя МГУ и РУДН перевели мошенникам 35 миллионов рублей

      ВС России уничтожили артиллерией опорный пункт ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше