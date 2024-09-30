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11:15, 30 сентября 2024Россия

В Генштабе назвали особенность новой призывной кампании

ГШ ВС России: призывники могут обжаловать решение военкоматов через «Госуслуги»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские призывники могут обжаловать решение военкоматов в досудебном порядке. Эту особенность призывной кампании, которая стартует 1 октября, назвал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГШ) Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Генштаба, в ходе новой призывной кампании призывники могут оспорить решение как онлайн, так и в очном формате.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта (...) теперь можно в электронном виде с использованием портала "Госуслуги". Кроме того, сделать это можно через многофункциональный центр (...) при личном приеме», — сообщил представитель ГШ.

Осенний призыв на срочную службу в Российскую армию начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря, что связано с особенностями климата этих регионов.

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