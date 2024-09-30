В Грузии признали ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

Мэр Тбилиси Каладзе: мы допускали ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

Грузия вела себя неправильно в отношении Абхазии и Южной Осетии, и теперь Тбилиси следует сделать шаги навстречу примирению. Ошибки грузинской власти признал мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Мы должны вернуть доверие в отношении друг друга и жить вместе. Мы все правильно должны проанализировать. Мы тоже допускали ошибки [в отношении Абхазии и Южной Осетии] и хотим сделать шаги для взаимного примирения», — заявил мэр.

Он добавил, что Грузии необходимо восстановить отношения с республиками с помощью мирных методов и дипломатии, а не насилия.

Ранее Каладзе прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы помочь в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией. Мэр Тбилиси заявил, что власти Грузии позитивно оценивают инициативу российского министра иностранных дел, и предложил приступить к разработке плана по выводу военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии.