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11:56, 30 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии признали ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

Мэр Тбилиси Каладзе: мы допускали ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия вела себя неправильно в отношении Абхазии и Южной Осетии, и теперь Тбилиси следует сделать шаги навстречу примирению. Ошибки грузинской власти признал мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Мы должны вернуть доверие в отношении друг друга и жить вместе. Мы все правильно должны проанализировать. Мы тоже допускали ошибки [в отношении Абхазии и Южной Осетии] и хотим сделать шаги для взаимного примирения», — заявил мэр.

Он добавил, что Грузии необходимо восстановить отношения с республиками с помощью мирных методов и дипломатии, а не насилия.

Ранее Каладзе прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы помочь в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией. Мэр Тбилиси заявил, что власти Грузии позитивно оценивают инициативу российского министра иностранных дел, и предложил приступить к разработке плана по выводу военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии.

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      Глеб Палехов
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