В Кремле оценили риски начала войны на Ближнем Востоке после ликвидации лидера «Хезболлы»

Песков: риск начала войны на Ближнем Востоке Кремль оценивает как высокий

Кремль оценивает риски начала большой войны на Ближнем Востоке после ликвидации лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы как высокие. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Как весьма высокие», — сказал он.

27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана. Насралла стал жертвой этой атаки, что позже подтвердили в руководстве «Хезболлы».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным ответом Ирана на ликвидацию Насраллы. Уточняется, что Вашингтон начал активно работать с Израилем над усилением обороны государства.