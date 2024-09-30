В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов

МО РФ: вертолет Ка-52 «Аллигатор» имеет высокую маневренность и надежную защиту

Минобооны России / Telegram

Минобороны России назвало ударно-разведывательный вертолет Ка-52 «Аллигатор» одним из самых востребованных боевых вертолетов и озвучили его характеристики. Пресс-служба оборонного ведомства разместила в Telegram видео с применением военной техники.

Среди озвученных характеристик — высокая маневренность Ка-52, которую обеспечивают двигатели (вертолет может двигаться в любом направлении, даже «боком» и задним ходом, а также идти на предельно малых высотах), а также надежная защита. Его лобовую часть и основные элементы защищает усиленное бронирование, а бортовой компекс обороны успешно справляется с ПЗРК противника.

«Этот вертолет способен выполнять специальные задачи в любую погоду и в любое время суток. Два мощных двигателя поднимают его в воздух даже при порывах ветра 25 м/с (классифицируется как "сильный шторм"). Но для "Аллигатора" это — не помеха», — отметили в пресс-службе МО РФ.

«Аллигатор» уже неоднократно проявил себя при исполнении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, а также в Сирии.

Ранее сообщалось, что в России разработали тяжелый боевой беспилотник «Бердыш». Это модульный дрон, который может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин и сброса на противника мощного фугаса.