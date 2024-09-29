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13:06, 29 сентября 2024Наука и техника

В России разработали тяжелый боевой беспилотник «Бердыш»

Гендиректор Уралдронзавода Ткачук: разработан тяжелый боевой дрон «Бердыш»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук сообщил, что российским предприятием был разработан тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Об этом он рассказал ТАСС.

«Беспилотник "Бердыш" — это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас», — отметил он.

Кроме того, «Бердыш» может применяться для нанесения огневого поражения из реактивного пехотного огнемета «Шмель» или РПГ-30 «Крюк». Боевой дрон также сможет помочь при транспортировке грузов для штурмовых отрядов. Его рузоподъемность составляет 20 килограмм, а дальность полета — 25 километров.

Ранее научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (НПО «ИжБС», входит в концерн «Калашников») представило макет комплекса с беспилотником «Гранат-4-Э» в Ижевске на праздновании Дня оружейника. Военная версия изделия, «Гранат-4», прошла апробацию в зоне проведения спецоперации. Дрон использовали для целеуказания в ходе уничтожения различных объектов, включая танк М1А1 Abrams американского производства.

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      Лина Пивоварова
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