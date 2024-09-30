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18:26, 30 сентября 2024Мир

В НАТО испугались победы России на Украине

Столтенберг: наибольший риск для НАТО возникнет в случае победы РФ на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Наибольший риск для НАТО возникнет в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Reuters.

«Когда Россия применяла военную силу, а также когда угрожала союзникам по НАТО, она получала то, что хотела, и это делало нас всех более уязвимыми»», — сказал он.

Генсек НАТО также отреагировал на изменения ядерной доктрины России. По его словам, в НАТО не обнаружили перемен в политике РФ, которые бы потребовали изменений со стороны альянса.

Ранее Столтенберг объяснил причины предоставления Украине большего количества оружия. Он отметил, что кратчайший путь к миру на Украине — это предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) большего количества оружия. Глава альянса добавил, предоставляя Украине больше оружия, НАТО может заставить Москву понять, что она не может победить на поле боя.

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      Семен Александров
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