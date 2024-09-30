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18:36, 30 сентября 2024Наука и техника

В России выделят более 940 миллиардов на «Космическую деятельность»

На «Космическую деятельность в России» планируют выделить 942 миллиарда рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Космическая деятельность» в период с 2025 по 2027 год составят более 940 миллиардов рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, передает ТАСС.

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Космическая деятельность России" запланированы в 2025 году в объеме 317 492,7 миллиона рублей, в 2026 году — 337 055,4 миллиона рублей и в 2027 году — 287 756,4 миллиона рублей», — говорится в документе.

Также из записки следует, что на реализацию нацпроекта «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» планируют выделять по 10 миллиардов рублей в год. Кроме того, на реализацию проекта «Сфера» хотят потратить 10 миллиардов в 2025 году и по 5,9 миллиарда в 2026 и 2027 годах.

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      Даниил Иринин
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