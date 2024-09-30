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13:28, 30 сентября 2024Забота о себе

Врач оценила вероятность развития рака из-за стресса

Онколог Тамаева развеяла миф о связи стресса и рака

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Бытует мнение, что на развитие опухолей влияет психосоматика — стрессы, подавленные обиды, непрожитые эмоции, однако это не более чем миф, считает основатель и главный врач сети клиник «Маммологический центр L7», президент Ассоциации маммологов и радиологов Республики Дагестан (РД), заслуженный врач РД Фатима Тамаева. В комментарии для «Ленты.ру» она оценила вероятность развития рака из-за стресса.

Тамаева заявила, что это заблуждение возникло из-за того, что рак все чаще выявляют у бизнесменов, чиновников, высших лиц государств. Из-за этого в обществе и формируется представление, что болезнь якобы развивается у активных, занятых людей, подверженных сильному стрессу.

«К счастью, научно доказано, что это не так. Нет ни одного весомого доказательства, что психологические проблемы и излишние переживания вызывают онкологические заболевания. Стресс в той или иной форме есть у большого количества людей, и если бы эта взаимосвязь существовала на самом деле, рак был бы столь же распространен, как и ОРВИ в зимний сезон. Но если о прямой связи психологических проблем и возникновения опухоли говорить нельзя, то опосредованное влияние все же присутствует», — объяснила онколог.

Тамаева уточнила: длительный стресс может быть одним из спусковых крючков развития рака при наличии предрасположенности или других факторов риска.

Любой стресс — это выработка гормона кортизола в больших количествах. Длительное выделение кортизола приводит к угнетению иммунной системы. Это как раз и может стать одной из причин развития рака

Фатима Тамаеваонколог

К тому же, продолжила врач, постоянный стресс влияет на образ и качество жизни человека. Так, психоэмоциональное состояние оказывает влияние на поведение. В стремлении самостоятельно справиться с переживаниями и стрессом человек может обзавестись вредными привычками, начать курить и пить, употреблять наркотики, неправильно питаться, вести разнузданную сексуальную жизнь, перерабатывать. Все это пагубно влияет на состояние здоровья, повышая риски рака и других опасных заболеваний, заключила собеседница «Ленты.ру».

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Ранее Фатима Тамаева оценила возможность минимизировать риск развития онкологических заболеваний с помощью витаминов. Врач заявила, что витамин С помогает защищать клетки от повреждений и может снижать риск развития некоторых видов рака.

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      Вера Владзиевская
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