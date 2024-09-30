Появилась возможность скачать Windows 11 бесплатно

Microsoft выпустила бесплатную ознакомительную версию Windows 11

Корпорация Microsoft выпустила бесплатные версии Windows 11 для ознакомления. На это обратило внимание издание Neowin.

Авторы рассказали, что перед выходом крупного обновления 24H2 компания представила ознакомительные версии операционной системы. Как правило, подобные сборки распространяются бесплатно и работают в течение ограниченного периода времени.

В конце сентября у пользователей появилась возможность загрузить ISO-образы Windows 11 Enterprise LTSC 2024, Windows 11 Enterprise 24H2, Windows Server 2025 и прочие версии ОС. В том числе потребители могут скачать ознакомительную версию Windows Server 2025, полностью переведенную на русский язык.

Специалисты заметили, что все образы с операционной системой включают актуальное обновление KB5043080. Также они объяснили, что ознакомительные образы (Windows 11 24H2 Evaluation) не требуют активации, как платные версии систем. Однако они могут работать до 90 дней, а затем пользователям предложат купить лицензию.

В конце сентября корпорация Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10. Апдейт включал в себя исправление многих ошибок — в том числе бага, из-за которого браузер Microsoft Edge зависал при использовании режима Internet Explorer.