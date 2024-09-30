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21:16, 30 сентября 2024Мир

Захарова ответила на слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Захарова назвала Блинкена подлецом из-за его слов о трагедии в Бабьем Яре
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала подлецом государственного секретаря США Энтони Блинкена, заявившего о том, что Россия якобы совершает преступления на Украине, где произошла трагедия в Бабьем Яре. Об этом пишет ТАСС.

«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра», — ответила дипломат на слова Блинкена.

Она напомнила, что на этой территории убивали не только евреев, но также цыган и советских военнопленных. Захарова добавила, что общее число расстрелянных до сих пор точно не установлено, но превышает 100 тысяч человек.

Захарова назвала слова Блинкена ложью и указала, что его самая большая ошибка заключается в следующей фразе — «Советы похоронили (в значении — замалчивали) эту историю». По ее словам, ни одна страна в мире не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста так последовательно, как СССР.

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      Марина Совина
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