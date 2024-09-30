Замглавы Росимущества российского региона заподозрили в мошенничестве на миллионы рублей

В Дагестане возбудили дело о мошенничестве в отношении замглавы Росимущества

В Дагестане в отношении заместителя главы Росимущества Раджаба У. возбудили дело о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в 2020 году чиновника уже судили за взятки и злоупотребление полномочиями. Он получил 3,5 года условно за проведение лжеаукционов по аренде земли. Однако сейчас следователи выяснили, что в 2016 году мужчина продолжал ту же схему. Он через фейковые торги раздавал участки у моря для бизнеса под туризм по заниженным ценам.

Ущерб от действий замглавы Росимущества составил 52 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.