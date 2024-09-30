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17:12, 30 сентября 2024Из жизни

Злобный морской лев оторвал кусок ноги мужчине и вцепился в бедро женщине

KGTV: в США злобный морской лев атаковал двух жителей Калифорнии

Фото: Romy Vreeswijk / Unsplash

В США двое жителей штата Калифорния подверглись нападению агрессивного морского льва. Об этом сообщает KGTV.

Оба нападения произошли в пятницу, 20 сентября, на пляже района Мишн-Бич в Санд-Диего. Сначала агрессивное животное набросилось на Джессику Линарес, которая плавала у берега с подругой. Она даже не заметила, кто ее укусил, однако позже стало ясно, что это был морской лев. Женщина была в гидрокостюме, однако это не помогло. Зверь так сильно вцепился Линарес в бедро, что врачам пришлось наложить ей пять швов.

Позже морской лев атаковал 61-летнего Мэтта Битти. Мужчина решил, что его схватила акула за ногу и ударил животное. Оно отпустило его, но сразу же снова бросилось кусаться. Только тут Битти понял, что имеет дело с крупным львом. «Это был самый злобный морской лев, которого я когда-либо видел. (…) У меня там огромный укус. Он мне кусок ноги оторвал», — рассказал мужчина.

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Битти и Линарес уверены, что их атаковало одно и то же животное, потому что морские львы почти никогда не нападают на людей. Пострадавшие опасаются, что зверь был заражен бешенством, потому что он набросился на них без всякой причины.

В июле сообщалось, что морской лев набросился на посетителей пляжа в США. Инцидент также произошел в Сан-Диего.

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      Никита Савин
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