Морской лев выскочил из воды и напал на посетителей пляжа

В США морской лев напал на посетителей пляжа

На пляже в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, крупный морской лев напал на людей. Об этом сообщает издание New York Post.

Морской лев плавал в море недалеко от посетителей пляжа. Приближение отдыхающих к его детенышам напугало животное. Сначала лев пытался предупредить людей голосом, а когда его проигнорировали, выскочил из воды и двинулся в сторону обидчиков.

Несколько человек вскочили и бросились наутек, другие спокойно отошли, унося свои вещи. Кое-кто встал на безопасном расстоянии и начал снимать происходящее мобильным телефоном. Морской лев остановился совсем рядом с людьми, после чего ретировался.

Похожий инцидент случился на том же пляже в районе Сан-Диего год назад. Тогда в нападении участвовали сразу два морских льва.

Самцы морских львов могут вырастать до трех метров в длину и весят до 300 килограммов. Самки, как правило, вырастают до 1,8 метра и весят около 100 килограммов.

Ранее сообщалось, что в США морской лев, одурманенный токсичными водорослями, погнался за пловчихой и прокусил ей руку. По словам женщины, сначала морской лев несколько раз проплыл под ней, а затем приблизился и ударил ее головой в бок.