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01:24, 1 октября 2024Россия

Белоусов подписал приказ о призыве граждан на военную службу

Министр обороны Белоусов подписал приказ о призыве граждан РФ на военную службу
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Valery Sharifulin / Reuters

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2024 года граждан страны на военную службу и об увольнении тех, кто ее проходит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Белоусов подписал документ, чтобы исполнить соответствующий указ российского президента Владимира Путина от 30 сентября № 822.

Ранее в Генштабе обещали оставить неизменным срок службы по призыву. С таким заявлением выступил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

1 октября в России начался осенний призыв на срочную службу в армию. В ходе кампании, которая продлится по 31 декабря, в Вооруженные силы призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

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      Марина Совина
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