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22:17, 1 октября 2024Мир

В Белом доме прокомментировали атаку Ирана на Израиль

Белый дом: атака Ирана стала значительной эскалацией в регионе

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Атака Ирана стала значительной эскалацией в регионе, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В настоящий момент США оценивают дальнейшие шаги, уточнил он в ходе брифинга, трансляцию которого ведет агентство Associated Press на YouTube.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. По версии некоторых СМИ, по территории Израиля было выпущено около 500 ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

Ранее постоянное представительство Ирана в ООН опровергло информацию о том, что Тегеран предупреждал США о ракетной атаке по Израилю. Утверждается, что предупреждение было направлено Вашингтону уже после начала ударов.

До этого палестинское движение ХАМАС прокомментировало ракетную атаку Ирана по Израилю, назвав ее «сильным посланием».

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      Маргарита Пименова
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