Иран опроверг информацию о предупреждении США об атаке на Израиль

Постпредство Ирана в ООН: Тегеран не предупреждал США об атаке на Израиль

Постоянное представительство Ирана в ООН опровергло информацию о том, что Тегеран предупреждал США о ракетной атаке по Израилю. Утверждается, что предупреждение было направлено Вашингтону уже после начала ударов, передает ТАСС.

«Иран не уведомлял США до своего ответа, однако после направил серьезное предупреждение», — указано в заявлении постпредства республики в ООН.

До этого агентство Reuters сообщило, что власти Ирана предупредили США по дипломатическим каналам о готовящейся ракетной атаке на Израиль. «США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам», — указано в сообщении.

Ранее палестинская организация ХАМАС прокомментировала ракетную атаку Ирана по Израилю, назвав ее «сильным посланием». «Мы подчеркиваем, что этот почтенный иранский удар является сильным посланием сионистскому противнику и его фашистскому правительству», — сообщили в ХАМАС.