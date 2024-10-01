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21:38, 1 октября 2024Мир

ХАМАС прокомментировало атаку Ирана на Израиль

ХАМАС назвало ракетную атаку Ирана сильным посланием Израилю

Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Палестинская организация ХАМАС прокомментировала ракетную атаку Ирана на Израиль, назвав ее «сильным посланием». Об этом указано в заявлении движения, передает РИА Новости.

«Мы подчеркиваем, что этот почтенный иранский удар является сильным посланием сионистскому противнику и его фашистскому правительству», — сообщили в ХАМАС.

До этого Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. По версии некоторых СМИ, по территории Израиля было выпущено около 500 ракет.

Ранее стало известно, что власти Ирана предупредили США по дипломатическим каналам о готовящейся ракетной атаке на Израиль. «США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам», — указано в сообщении.

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      Артём Верейкин
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