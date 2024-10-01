Иран предупредил США о ракетной атаке на Израиль

Reuters: Иран предупредил США об атаке на Израиль незадолго до ее начала

Власти Ирана предупредили США по дипломатическим каналам о готовящейся ракетной атаке на Израиль. Об этом со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщает агентство Reuters.

«США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам», — указано в сообщении. Отмечается, что Вашингтон получил данное предупреждение незадолго до ракетной атаки по Израилю.

До этого президент США Джо Байден приказал американским военным поддержать Израиль в защите от ракетных атак Ирана. «Президент США приказал военным помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — рассказал официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ракетный удар Ирана по Израилю войной, которую можно было предотвратить. По словам политика, атаки можно было бы избежать, если бы он был действующим главой США.