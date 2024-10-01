Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 1 октября 2024Мир

Иран предупредил США о ракетной атаке на Израиль

Reuters: Иран предупредил США об атаке на Израиль незадолго до ее начала

Фото: Ammar Awad / Reuters

Власти Ирана предупредили США по дипломатическим каналам о готовящейся ракетной атаке на Израиль. Об этом со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщает агентство Reuters.

«США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам», — указано в сообщении. Отмечается, что Вашингтон получил данное предупреждение незадолго до ракетной атаки по Израилю.

До этого президент США Джо Байден приказал американским военным поддержать Израиль в защите от ракетных атак Ирана. «Президент США приказал военным помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — рассказал официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ракетный удар Ирана по Израилю войной, которую можно было предотвратить. По словам политика, атаки можно было бы избежать, если бы он был действующим главой США.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль. Под ударом оказался Тель-Авив

      Посольство России ответило на вопрос о пострадавших в Израиле россиянах

      В Раде назвали потерю ВСУ Угледара позором

      Иран сообщил о поражении израильских военных баз у Тель-Авива

      Израиль пообещал нанести ответный удар на Ближнем Востоке

      ХАМАС прокомментировало атаку Ирана на Израиль

      Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

      Иракское сопротивление пообещало ответить США в случае действий против Ирана

      В Иране сообщили об ударе по авиабазе в Израиле

      Россияне массово поверили фейку и бросились опустошать поля фермера у него на глазах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше