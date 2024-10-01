В 3700-летнем бревне нашли решение глобальной проблемы

Science: 3700-летнее бревно открыло ученым новый способ сократить выбросы CO2

Трехтысячелетнее бревно таило потенциал для решения проблемы глобального потепления. Об открытии ученых Мэрилендского университета пишет издание Science.

Бревно восточного красного кедра было найдено исследователями в Квебеке. Здесь, на глубине двух метров под землей оно пролежало больше 3700 лет и отлично сохранилось. По мнению ученых, гниению препятствовала низкая проницаемость глинистой почвы, которая изолировала дерево от кислорода, насекомых и грибка.

В этой находке специалисты обнаружили потенциал для сокращения эмиссии углеродного газа (CO2) в атмосферу. Остановив процесс разложения, ученые надеются предотвратить высвобождение вредных выбросов и в будущем использовать такие захоронения древесины как способ долгосрочного хранения углерода.

Ранее российские ученые разработали экологичный способ утилизации неперерабатываемого пластика. Как выяснилось, полимерными отходами может питаться селективная восковая моль.