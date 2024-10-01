В 3700-летнем бревне нашли решение глобальной проблемы

Трехтысячелетнее бревно таило потенциал для решения проблемы глобального потепления. Об открытии ученых Мэрилендского университета пишет издание Science.
Бревно восточного красного кедра было найдено исследователями в Квебеке. Здесь, на глубине двух метров под землей оно пролежало больше 3700 лет и отлично сохранилось. По мнению ученых, гниению препятствовала низкая проницаемость глинистой почвы, которая изолировала дерево от кислорода, насекомых и грибка.
В этой находке специалисты обнаружили потенциал для сокращения эмиссии углеродного газа (CO2) в атмосферу. Остановив процесс разложения, ученые надеются предотвратить высвобождение вредных выбросов и в будущем использовать такие захоронения древесины как способ долгосрочного хранения углерода.
Ранее российские ученые разработали экологичный способ утилизации неперерабатываемого пластика. Как выяснилось, полимерными отходами может питаться селективная восковая моль.