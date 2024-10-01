Госдеп заявил, что Украина может бить по России без разрешения США. При каком условии это возможно?

Госдеп: Украина может бить вглубь РФ своим оружием без разрешения США

Украина может наносить удары вглубь России собственным оружием, и для этого ей не нужно разрешение США. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Вашингтон в свою очередь продолжит предоставлять помощь Киеву.

В Госдепе заявили, что у Украины много собственного вооружения

Журналисты спросили у Миллера, могла ли Украина предотвратить атаку со стороны России, будь у нее право на ответный удар. Представитель Госдепа подчеркнул, что Киев не нуждается в разрешении США.

«Украина прежде всего является суверенной страной, и она может использовать оружие, которое производит самостоятельно, для ударов вглубь России. Для этого ей не нужно разрешение США», — заявил Миллер. Он также сообщил, что у ВСУ есть «огромное количество собственных вооружений для ударов по российским объектам».

Фото: Stringer / Reuters

В России, комментируя заявление Госдепа, отметили, что Киев все равно будет согласовать все свои шаги с США. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии «Ленте.ру» отметил, что для Вашингтона есть красные линии, которые он выстроил для себя с учетом возможных рисков эскалации этого конфликта.

Американская разведка предупреждала о рисках при ударах по России западным оружием

Представители разведки США считают, что разрешение Украине использовать дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России спровоцирует силовой ответ с российской стороны. Об этом писала The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в спецслужбе указали, что Россия в ответ примет жесткие меры в отношении США и союзников. Так, не исключены удары по американской территории, которые принесут жертвы. Еще одним возможным вариантом развития событий назвали активизацию диверсантов в Европе, которые начнут устраивать поджоги и налеты на американские и европейские военные базы.