В Госдуме ответили на заявление Госдепа о праве Украины бить по России без разрешения

Чепа заявил, что слова США об ударах по РФ не станут зеленым светом для Украины

Несмотря на заявление Госдепартамента США о праве Украины бить вглубь России без разрешения Вашингтона, Киев продолжит согласовывать с Соединенными Штатами все свои шаги, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что Киев будет согласовывать с Америкой все свои действия. Потому что Америка является заказчиком происходящих событий, и для Америки есть свои красные линии, которые она выстроила для себя с учетом возможных рисков эскалации этого конфликта. Поэтому, я думаю, что Украина продолжит согласовывать все свои действия с Соединенными Штатами», — отреагировал Чепа.

По словам депутата, заявление Госдепа США вряд ли станет для Киева «зеленым светом» в вопросе ударов вглубь России.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Киеву не нужно разрешение Вашингтона на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России в том случае, если они используют свое оружие. По словам Миллера, в распоряжении ВСУ есть «огромное количество собственных вооружений для ударов по российским объектам». При этом он добавил, что США продолжат поставлять Украине военную помощь.