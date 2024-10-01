«Хезболла» заявила об ударе по базе ВМС Израиля

«Хезболла» заявила, что впервые атаковала базу ВМС на севере Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что его бойцы впервые атаковали базу военно-морских сил (ВМС) на севере Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет место скопления сил противника на востоке морской базы», — утверждается в заявлении движения.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что во время рейдов на юге Ливана израильские военные обнаружили карту «Хезболлы» с отмеченным на ней планом по захвату района Галилеи на севере Израиля.

1 октября в ЦАХАЛ сообщили о мобилизации еще четырех бригад для выполнения боевых задач на ливанском направлении.