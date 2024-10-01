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20:48, 1 октября 2024Из жизни

Киты-убийцы впервые напали на дельфина

Стая косаток впервые напала на дельфина на глазах у ученых у берегов Чили

Фото: Gabriel Tovar / Unsplash

Стаю косаток, которые обитают в Перуанском течении у берегов Чили, заметили охотящимися на дельфина. Статья об этом опубликована в научном журнале Frontiers in Marine Science.

Ранее случайные свидетели и морские биологи видели, как киты-убийцы используют тела темных дельфинов в качестве пищи. Однако никогда раньше сам процесс охоты не происходил на глазах у ученых. Ане Марии Гарсии Сегарра из Университета Антофагасты, Чили, удалось впервые заснять это явление.

Кадры, снятые при помощи дрона, демонстрируют как семья косаток напала на дельфина, а затем поделила добычу, подобно тому, как это могли бы сделать люди: мать держала добычу во рту, чтобы детеныш мог откусить кусочек. «Мы наблюдали, как сначала кормятся мать и детеныш, а затем взрослый самец. Это было похоже на ритуал разделения пищи во время совместного обеда, как когда мы едим по воскресеньям с семьей. Я помню, как в детстве моя бабушка сначала угощала меня, а потом ели взрослые», — поделилась наблюдениями Сегарра.

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«Только в 2020 году вышла статья о том, как косатки охотились на южноамериканских морских львов, но мы не знали, что они могут охотиться и на других морских млекопитающих, таких как дельфины и даже киты!» — сказал Гарсия Сегарра в интервью.

Ранее сообщалось, что косатки потопили у берегов Европы яхту стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (около 11 миллионов рублей) под названием Bonhomme William. Она принадлежала 59-летнему владельцу IT-компании Роберту Пауэллу из Великобритании. Мужчина решил совершить плавание из Португалии в Грецию в честь дня рождения.

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      Антонина Черташ
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